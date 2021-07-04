مقتل مسؤول أفغاني وحارسه في انفجار بقندهار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤولون أفغان، الأحد، مقتل سكرتير حاكم ولاية قندهار وحارسه إثر انفجار عبوة ناسفة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار وقع في ساحة انتظار بمجمع محافظ قندهار.

ومنذ بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الماضي، انتزعت طالبان السيطرة على 15 منطقة، على الأقل.

كما تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية التي تستهدف المسؤولين وقوات الأمن والمدنيين.

والجمعة قتل 23 شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن وعناصر موالية لها في هجمات شنتها حركة طالبان في إقليمي بدخشان وبجلان شمال أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيتم استكمال انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.



كما أعلن حلف الناتو سحب قواته المشاركة في مهمة "الدعم الحازم" في البلاد بحلول نفس الموعد.

وانسحبت، الجمعة، القوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية، في مؤشر إلى إنجاز انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قريبا.

ورحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الدولية من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية، معلقة بالقول إنه يمهد الطريق لمستقبل أفغانستان.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس: "سيمهد انسحابها الكامل من أفغانستان الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم فيما بينهم".

وأعلن مسؤول أمريكي، الجمعة، أن جميع القوات التابعة لواشنطن وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي غادرت قاعدة باجرام الجوية الأفغانية.

وقال المسؤول المتخصص في مجال الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت باجرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول".