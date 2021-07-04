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دولة الإمارات تقدم 29969 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 29969 جرعة جديدة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "بذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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