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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ يناير.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 25142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يأتي ذلك في أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2021، في وقت تواجه البلاد تفشي المتحورة "دلتا".
وسجّلت روسيا الأسبوع الجاري أعدادا قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى خمسة أيام متتالية.
وأعلنت، السبت، 697 وفاة بـ"كوفيد-19"، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء، الأحد، 663 حالة خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية.