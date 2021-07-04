شكرا لقرائتكم 29 جثة.. شاهد تحطم طائرة عسكرية بالفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الأحد، بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا، وارتفاع عدد القتلى إلى 29 شخصاً.

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وأكد سيريليتو سوبيخانا، أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوب البلاد، موضحاً أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في مدرج مطار جزيرة جولو في المقاطعة.

إنقاذ 50 شخصاً

كما قال في تصريحات للصحافيين، إن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 50 شخصا.

من جانبه، قال وزير الدفاع دلفين لورينزانا إن جهود الإنقاذ مستمرة. وقال مسؤولون عسكريون إن الطائرة كانت تقل 92 شخصا بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم والباقون من أفراد الجيش.

نجا الطيارون لكن أصيبوا بجروح خطيرة كما أصيب أربعة قرويين على الأقل على الأرض، بحسب المسؤولين.

ويأتي حادث تحطم اليوم في الوقت الذي زاد فيه الضغط على العدد المحدود للطائرات العسكرية، حيث ساعدت القوات الجوية في نقل الإمدادات الطبية واللقاحات ومعدات الحماية إلى مقاطعات الجزر النائية وسط ارتفاع حاد في إصابات كوفيد – 19.