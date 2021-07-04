مصرع طالب غرقا في الرياح المنوفي بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طالب بالصف الثانوي مصرعه غرقا في الرياح المنوفي بالقناطر الخيرية، وانتقلت قوات الإنقاذ لانتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية العام.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة المسطحات يفيد غرق شخص في الرياح المنوفي بالقناطر الخيرية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبالبحث جرى انتشال الجثة، وتبين أنها لذكر طوله 165 سم، يرتدي سروالا "شورت" فقط.

تبين أنه يدعى "محمد.ع.ا" طالب بالصف الثاني الثانوي، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.