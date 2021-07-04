حريق هائل يلتهم 12 مزرعة طيور في "العزازي" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شب حريق هائل في 12 مزرعة طيور في قرية العزازي التابعة لمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ونفوق أكثر 28 ألف طائر، وجاري السيطرة علي الحريق.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية يفيد إشتعال النيران بأحد مزارع الطيور، وانتقلت النيران إلى 11 مزرعة أخرى مجاورة للأولى، ونفوق آلاف الطيور من البط والدواجن.

جرى الدفع بـ10 سيارات مطافي في محاولة للسيطرة علي الحريق، وتبين أن الحريق شب بمزرعة دواجن وانتقل إلى 11 مزرعة أخرى لتربية البط، ما أسفر عنه نفوق 28 ألف طائر.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.