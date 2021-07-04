وزير الشباب والرياضة: مراعاة كافة عوامل الأمن في استاد المصري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، إنه سيجرى مراعاة كافة عوامل الأمن والسلامة بمشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في محافظة بورسعيد.

ووجه خلال وضعه واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر أساس إنشاء استاد النادي المصري، في نفس موقعه الحالي بشارع 23 يوليو في نطاق حي المناخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس الذي صدق على الاستاد، وأيضا المحافظ والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على جهودهم ودعمهم.

وأكد الوزير على أن الهدف هو إنشاء استاد النادي المصري ومراعاة كافة عوامل الأمان، مضيفا:"الرئيس مهتم كل الاهتمام بجانب إنشاء مدينة رياضية بشرق بورسعيد في مدينة سلام مصر".