وزير الخارجية المصري يتوجه إلى نيويورك بسبب سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة في 8 يوليو الجاري، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

ويعقد شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه اللقاءات والاجتماعات لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وفي وقت سابق، طالبت مصر في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا، وتضمنت تأييد مصر لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة، وتأكيداً أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليًا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يمكن حدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق.