وزير الري الإثيوبي يعلن استمرارية بناء سد النهضة وفق الجدول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 58 دقيقة

تواصل أثيوبيا أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق حسب الخطط المطروحة، رغم التوترات المتصاعدة حوله، بحسب ما أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الذي أشار في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في “تويتر” أن وزارته والشركة الإثيوبية للطاقة الكهربائية أجرتا أمس بالتعاون مع المقاولين تقييما لموقع السد، مضيفا: “أعمال بناء سد النهضة تجري وفقا للجدول المطروحة وحسب ما كان مخططا”.

وشكر الوزير آلاف عمال البناء والمستشارين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول مشروع السد الذي أصبح موضع خلاف متصاعد بين إثيوبيا وجاريها مصر والسودان.

ومن المتوقع أن ينعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم بطلب من القاهرة والخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة، فيما تصر إثيوبيا على نيتها إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد قريبا مع بدء موسم الأمطار.