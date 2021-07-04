خبراء الكونغرس الأميركي يكشفون نقاط ضعف الجيش الأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ما هي الأسباب التي تمنع أوكرانيا من إجراء إصلاحات عسكرية لتحقيق معايير الناتو في جيشها؟ مركز دراسات في الكونغرس الأمريكي يكشف عن الإجابة.

ووفقا لتقرير الخبراء الأمريكيين، لم تكن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لاندلاع الصراع في دونباس في عام 2014، بسبب سنوات من الإهمال ونقص التمويل، ولكن الوضع الآن “تحسن بشكل كبير” بفضل مساعدات الناتو والولايات المتحدة. لكن رغم ذلك، لا تزال حالة المعدات العسكرية الأوكرانية، سيئة جدا.

وأوضح تقرير الخبراء، أنه “على الرغم من الحجم الكبير لإنتاج الصناعة الدفاعية الأوكرانية ومخزونات الأسلحة، فإن العديد من المعدات الموجودة قديمة وبحاجة إلى صيانة تقنية كبيرة”.

ونوه التقرير، بأن معظم هذه الأسلحة هي نسخ معدلة عن أسلحة قديمة. ويعتقد الخبراء الأمريكيون أيضا، أن الجيش الأوكراني لم ينجح بعد في تكوين طبقة من قادة من الضباط المحترفين بسبب التبديل المستمر في الكوادر العليا. ويرجع ذلك إلى تدني الرواتب ونقص السكن للأسر العسكرية وانعدام فرص التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية “خسائر فادحة” بسبب الأحداث في دونباس، ولا سيما في القوات الجوية. ووفقا لتقديرات التقرير، فإن غالبية الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل منذ أكثر من ثلاثين عاما، بحسب “نوفوستي”.