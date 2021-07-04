بعد ساعتين من تطعيمه بلقاح “فايزر”.. وفاة رجل في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

توفي رجل عمره 47 عاما، بعد ساعتين من تطعيمه بلقاح ضد كوفيد-19، بحسب ما قالت مديرية الصحة في مقاطعة فينيتسا الأوكرانية.

وشددت المديرية على أن، هذا الرجل لم يكن مصابا بأي أمراض مزمنة.

وأضافت المديرية في بيانها: “وفقا للنتائج الأولية للفحص الطبي الشرعي كان سبب الوفاة حدوث قصور حاد في القلب والأوعية الدموية، على خلفية نقص تروية القلب”.

ونوهت المديرية بأن الرجل، توفي في 2 يوليو بعد وقت قصير من تطعيمه بلقاح شركة “فايزر” المضاد لفيروس كورونا.

وأكد البيان، أنه لم يتم العثور لدى الرجل بعد الوفاة، على علامات الحساسية المفرطة أو الصدمة أو الجلطة، بحسب وكالة “نوفوستي”.