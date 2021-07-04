إيران تكشف عن رغبة 12 دولة في الحصول على لقاح “كوف إيران بركت” المحلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

“تقدمت 12 دولة للحصول على لقاح “كوف إيران بركت” المحلي المضاد لفيروس كورونا”، تصريح جاء على لسان رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري.

وخلال تصريحاته باجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، قال حسين علي شهرياري: “إن مخزون لقاح “كوف ايران بركت” لدى الشركة المحلية المنتجة، يبلغ 100 مليون جرعة حاليا، وهناك حلول سيتم اللجوء اليها بعد نفاذ هذه الكمية”.

لقاح كوف إيران بركت المضاد لفيروس كورونا

من جانبه، أشاد أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، سعيد رضا عاملي، بـ”تنامي الطاقات لدى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال ظروف جائحة كورونا الراهنة”.

وأضاف: “إن إيران استطاعت بفضل هذا التقدم ان تجتاز مرحلة استنساخ اللقاح وتصبح واحدة من الدول المنتجة في العالم”، لافتا إلى أن “إنتاج اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، مؤشر على الاقتدار العلمي وتعزيز الثقة بالنفس، والاستناد الى الطاقات الوطنية لدى العلماء الإيرانيين”، بحسب وكالة “إرنا”.