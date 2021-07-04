تعليق أعمال الإنقاذ في موقع انهيار المبنى في فلوريدا إعصار “إلسا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

عُلقت أعمال البحث والإنقاذ في موقع انهيار جزء من المبنى السكني في مدينة سيرفسايد قرب ميامي مؤقتا وذلك بسبب خطر انهيار الجزء المتبقي منه، بحسب ما أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين مساء أمس السبت أن المهندسين يستعدون حاليا لهدم الجزء المتبقي من المبنى، متعهدة باستئناف أعمال البحث في أسرع وقت ممكن.

وتم تعليق أعمال البحث في الموقع في الساعة الرابعة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي، فيما أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس صباح أمس أن هدم الجزء المتبقي من المبنى سينفذ في غضون 36 ساعة.

وطرح مسؤولون في فلوريدا خطة لهدم الجزء المتبقي من المبنى بسبب المخاوف من خطر انهياره جراء اجتياح إعصار “إلسا” المتوقع للولاية مطلع الأسبوع القادم.

ولا تزال حصيلة ضحايا حادثة الانهيار المأساوية التي وقعت فجر 24 يونيو الماضي عند مستوى 24 قتيلا، فيما لا يزال 124 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ” USA Today “.