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منذ يناير.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 25142 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد-19".

 

يأتي ذلك في أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2021، في وقت تواجه البلاد تفشي المتحورة "دلتا".

 

وسجّلت روسيا الأسبوع الجاري أعدادا قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى خمسة أيام متتالية.

 

وأعلنت، السبت، 697 وفاة بـ"كوفيد-19"، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء، الأحد، 663 حالة خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية.

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