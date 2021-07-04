منذ يناير.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 25142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



يأتي ذلك في أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2021، في وقت تواجه البلاد تفشي المتحورة "دلتا".

وسجّلت روسيا الأسبوع الجاري أعدادا قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى خمسة أيام متتالية.

وأعلنت، السبت، 697 وفاة بـ"كوفيد-19"، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء، الأحد، 663 حالة خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية.