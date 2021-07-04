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لإعادة الراغبين في العودة.. طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو لإعادة الراغبين في العودة.

 

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ".

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