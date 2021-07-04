شكرا لقرائتكم خبر عن 31 قتيلًا و42 مصابًا في حادث سير في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 42 آخرون - من بينهم 11 بإصابات خطيرة - في حادث سير بين حافلة وشاحنتين في موزمبيق.

ووقع الحادث مساء أمس السبت شمال العاصمة مابوتو مباشرة عندما حاولت الحافلة تجاوز شاحنة محملة بالرمال، بحسب النتائج الأولية التي توصلت إليها السلطات المحلية.

ووجد سائق الحافلة نفسه في طريق شاحنة قادمة وحاول السير بشكل متعرج لتجنب الاصطدام، وفقا للشرطة وشهود عيان. وفقد السائق السيطرة على الحافلة التي انقلبت في منتصف الطريق. وبحسب ما ورد، نجا سائق الحافلة من الحادث.