شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل ثلاث وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 3ر98 %، ونسبة الإصابات النشطة 6ر0 %، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود خمسة مصابين في غرف العناية المكثفة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر امس السبت مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".