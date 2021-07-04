شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجيل لقاح «موديرنا» للاستخدام الطارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الإمارات تسجيل لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد للاستخدام الطارئ.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها اتخذت هذه الخطوة بناء على "نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة".

وأضافت الوزارة ، في بيان اليوم الاحد ، أن اللقاح حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويأتي إعتماده للاستخدام الطارئ تعزيزا لجهود الدولة في مكافحة فيروس "كوفيد19- ".

وقال الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة إن هذا الإجراء يدعم تسريع عملية التعافي في الإمارات وتحصين المجتمع خصوصا في ظل التطور المتسارع في تقديم عدد جرعات لقاح "كوفيد19-" والتي بلغت نحو 15 مليون جرعة بالمجتمع.