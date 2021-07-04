شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا بلا كمامة في "يوم الحرية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت تقارير إعلامية إلى أنه سوف يتم رفع قيود ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الإلزامية المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا في إطار انفراجة "يوم الحرية" في 19 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أنه من المفهوم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لإطلاع الأمة هذا الأسبوع على خططه لتخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا في انجلترا، حيث أشارت العديد من الصحف إلى أنه يعتقد أن مجموعة من التدابير المحلية يمكن أن تنتهي في "موعد النهاية".