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بريطانيا بلا كمامة في "يوم الحرية"

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الدمام - شريف احمد - أشارت تقارير إعلامية إلى أنه سوف يتم رفع قيود ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الإلزامية المرتبطة بوباء في بريطانيا في إطار انفراجة "يوم الحرية" في 19 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أنه من المفهوم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لإطلاع الأمة هذا الأسبوع على خططه لتخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا في انجلترا، حيث أشارت العديد من الصحف إلى أنه يعتقد أن مجموعة من التدابير المحلية يمكن أن تنتهي في "موعد النهاية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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