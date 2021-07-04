إسرائيل تبحث عن حل لمساعدة غزة بعيدا عن "حقائب قطر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "بدون حقائب دولارات" تبحث إسرائيل عن إيجاد حل يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

موقف إسرائيل جاء على لسان رئيس وزرائها نفتالي بينيت، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الأحد.



وقال بينيت: "نعمل على إيجاد حل سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، ولكن بدون حقائب الدولارات"، في إشارة لحقائب الأموال التي رصدتها وسائل إعلام إسرائيلية عام 2019، كانت تعبر برفقة السفير القطري محمد العمادي إلى غزة، عبر معبر إيريز.

وأضاف في كلمته التي واكبتها ”الخليج 365”: "حقائب الدولارات هي عبارة عن شيء قد ورثناه وعليها أن تنتهي من العالم".

جاء ذلك في وقت تحدثت فيه الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن بلورة اتفاق تقوم بموجبه الأمم المتحدة بتحويل مساعدات مالية للسكان الفقراء في غزة.

وأوضحت أنه بموجب هذه الآلية، سيتم تحويل الأموال من خلال البنوك المعتمدة لسلطة النقد الفلسطينية وليس تلك التابعة لحركة حماس.

وكانت الآلية في الماضي، تتم عبر جلب الأموال نقدا في حقائب وتودع في البنوك التابعة لحركة حماس حيث يجري توزيعها على الفقراء الذين توافق عليهم إسرائيل.

من جهة ثانية، تطرق بينيت للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة، الليلة الماضية، قائلا إن الغارة "كانت ردا على البالونات الحارقة".

وفي هذا السياق، جدد توضيحه بالقول "الأمور قد تغيرت. إسرائيل تريد الهدوء ولا نريد المساس بسكان قطاع غزة، ولكن العنف والبالونات والمسيرات والإزعاجات على أشكالها ستقابل برد قوي".