مقتل 15 إرهابيا من حركة الشباب الصومالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل صباح اليوم الأحد ما لا يقل عن 15 عنصرا إرهابيا من "حركة الشباب"، الصومالية بعد أن قادوا هجوما فاشلا، صدته قوات الأمن في ولاية غلمدغ.

وشنت الحركة الإرهابية هجوما على نقطة تفتيش أمنية لمطار مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ، تمكنت قوات الأمن من صده.

ونقلت وسائل الإعلام الصومالية الرسمية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن 15 من مقاتلي حركة الشباب قتلوا خلال صد الهجوم الإرهابي.

وذكر سكان محليون لـ"العين الاخبارية" أن مسلحي حركة الشباب هاجموا المنطقة في حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، واندلع القتال بينهم وقوات الأمن، واستمر لمدة ساعة تقريبا.

وقال شهود عيان من السكان إن القوات تصدت لهجوم حركة الشباب، وأشاروا إلى إن الوضع أصبح هادئا.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت سقوط 8 عسكريين قتلى؛ بينهم ضابط رفيع يدعى عبدلى مدح يري.

وهذا هو ثاني هجوم لحركة الشباب الإرهابية في ولاية غلمدغ خلال نحو أسبوع.

والأحد الماضي، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في هجوم شنه مسلحو حركة الشباب على قاعدة عسكرية للقوات المحلية في بلدة ويسيل بمنطقة مدغ وسط الصومال .

وبدأ الهجوم بانفجار سيارة مفخخة عبد البوابة الأمامية وهجوم مباشر أعقبته مواجهات مباشرة انتهت بهزيمة المسلحين.