شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لإعادة الراغبين في العودة.. طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو لإعادة الراغبين في العودة.



وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ".