ارتفاع حصيلة القتلى بحادث تحطم الطائرة العسكرية في الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

ذكر الجيش الفلبيني أن حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 29 شخصا، حيث تم انتشال المزيد من الجثث.



وقال الميجور جنرال، ويليام جونزاليس، قائد إحدى الفرق العسكرية لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم العثور بعد على 17 شخصا، فيما تم إنقاذ 50 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان بيان صادر عن سلاح الجو قد ذكر في وقت سابق إن الطائرة "سي-130" كانت قادمة من قاعدة جوية في مانيلا، ومرت عبر مدينة كاجايان دي أورو في إقليم مينداناو جنوب البلاد، قبل توجهها إلى جزيرة جولو.

وكان معظم الركاب قد تخرجوا حديثا من التدريب العسكري الأساسي وكان يتم نشرهم في منطقة مينداناو، طبقا لما ذكرته مصادر عسكرية.