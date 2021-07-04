تقرير يكشف أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأحد.



وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أول أيام الأسبوع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.10 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.89 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.95 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.52 للبيع و4.50 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.36 للبيع و5.34 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 208 دينارات ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 242 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 264 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 277 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.4 دينار ليبي.