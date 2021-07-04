شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة ميدانية للجنة الإعلام بمجلس النواب لتفقد المناطق الأثرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عددا من المناطق الأثرية في المحافظة علي مدار أربعة أيام، يلتقي خلالها الوفد بمحافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة، والمسئولين عن المواقع الأثرية في المحافظة .



تحرك اللجنة

ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني للجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، علي هامش احتفالية مئوية سيد درويش .

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة، والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوي الديب، والنائبة أمل سلامة، والنائبة منال هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب شيماء حلاوة والنائبة فاطمة حسن .



