شكرا لقرائتكم خبر عن 3.45 مليار جنيه لتطوير نظم الرقابة والأمان بالسكة الحديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، 3 مليارات و450 مليون جنيه لتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان، وتشمل الأعمال التالية:

أولا: أعمال مستهدف إنهائها خلال العام المالى 21/2022:

تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانا.

تطوير نظم إشارات خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 کم.

تطوير نظم إشارات خط بنى سويف / أسيوط بطول 250 کم.

ثانيا: أعمال مستهدف استكمالها خلال العام المالى 21/2022:

تطوير نظم إشارات خط أسيوط / نجع حمادى بطول 181 كم.

تطوير نظم إشارات خط القاهرة / بنى سويف بطول 125 كم.

تطوير نظم إشارات خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد بطول 214 كم.