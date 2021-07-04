شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخرجات قمة مجموعة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن مُخرجات قمة مجموعة السبع ومدى تأثيرها على الساحة الدولية.

وأشار الخولى إلى أنه كان من أبرز القرارات دعم المشروعات المُتعلقة بمواجهة التغير المناخى العالمى، وزيادة إجمالى المساهمات فى معالجة قضية المناخ، وإقرار خطة إعادة بناء العالم بشكل أفضل لتطوير البنية التحتية فى الدول النامية فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن إقرار اتفاق لإصلاح النظام الضريبى العالمى، والاتجاه إلى فرض ضريبة موحدة على الشركات التكنولوجية العملاقة.

وفى هذا الصدد؛ أشار الخولى إلى أنه من الممكن أن تدفع مصر تلك القضايا ذات التأثير على المشهد الدولى بما يتوافق مع السياسة الخارجية المصرية؛ وذلك من خلال دورها الفاعل والمحورى إقليميًا ودوليًا.

كما طالب وزارة الخارجية والجهات المَعنِية، ببحث إمكانية التعاطى مع مُخرجات قمة مجموعة السبع، وذلك من مُنطلق تعزيز الشراكة الدولية لمواجهة تلك التحديات العالمية، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.