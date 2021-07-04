دولة الإمارات تدين محاولة الحوثيين تنفيذ هجوم بزورقين مفخخين

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورقين مفخخين كان يتم تجهيزهما بالصليف بمحافظة الحديدة، اعترضتهما قوات التحالف.



وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي جماعة الحوثي الارهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.