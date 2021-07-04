الأمن السوداني يعلن القبض على خلية تخريبية مسلحة

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت قوات الأمن السوداني ضبط خلية تخريبية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص.



وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد أن قوات المباحث الفيدرالية في الخرطوم التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ضبطت خلية تخريبية مسلحة.

وأضافت أن القوات الفيدرالية ألقت القبض على أربعة متهمين بينهم معتمد سابق بالنظام السابق ضبط بحوزته أموال مزيفة وتم تحريز عربة نيسان تخص عناصر الخلية.