شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مقتل 17 شخصاً في تحطم طائرة عسكرية في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن قائد القوات المسلحة الفلبينية بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا اليوم الأحد.
وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية سيريليتو سوبيخانا أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوبي البلاد.
وأوضح سوبيخانا أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في مدرج مطار جزيرة جولو في المقاطعة.
وقال في تصريحات للصحفيين إن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة “رويترز” عن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 92 شخصا بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم الآخرين.
وقال وزير الدفاع للصحفيين إن 17 جثة تم انتشالها في موقع الكارثة، متوقعا ارتفاع حصيلة الضحايا.
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