شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحقق في وفاة طفلتين داخل سيارة بسبب الحر الشديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر في مديرية التحقيق بمقاطعة "روستوف على الدون" الروسية، إنه تم فتح قضية جنائية بعد وفاة طفلتين في سيارة كانت متوقفة في فناء منزلهما بمنطقة كامينسكي في المقاطعة.

ووفقا لإحدى القنوات الإعلامية: يُعتقد أن سبب الوفاة هو الحر الشديد بالمنطقة.

وأضاف المصدر :"تم فتح قضية جنائية للتحقيق في الوفاة.

وكانت الطفلتين (من مواليد 2017 و 2019 ) تلعبان في فناء منزلهما في منطقة كامينسكي، وصعدتا إلى سيارة كانت متوقفة في مكان قريب. ولم تتمكن الأم بعد ذلك من العثور عليهما واتصلت بالشرطة. وفي وقت لاحق، تم العثور على الطفلتين في السيارة بدون حركة وتبين أنهما فقدتا الحياة.

وقال المصدر: "السبب الأولي لوفاة الطفلتين، هو التعرض لدرجات حرارة عالية في السيارة". وسيتم تحديد السبب بدقة أكثر بعد تشريح الجثتين.