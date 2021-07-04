بعد انهيارات أرضية.. اليابان تبحث عن 20 مفقودا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الأمطار أعاقت جهود رجال الإنقاذ الباحثين عن 20 مفقودا، الأحد.



يأتي ذلك بعد أن أدت أمطار غزيرة في مدينة أتامي بوسط اليابان إلى انهيارات أرضية أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا قوله إنه تم إنقاذ حوالي 19 شخصا وإن حوالي 130 مبنى تضررت من السيول والانهيارات الأرضية والطينية التي بلغ ارتفاعها نصف ارتفاعات المنازل في المدينة الساحلية التي تبعد حوالي 90 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

وذكرت أن سوجا طلب من سكان المناطق المنكوبة أن يظلوا على أهبة الاستعداد وأن يتوخوا الحذر وذلك بعد أن التقى هو وعدد من الوزراء، الأحد، لبحث الكارثة والأمطار الغزيرة في وسط اليابان وشرقها.

واستأنف حوالي 700 فرد من شرطة مقاطعة شيزوكا ورجال الإطفاء والجيش أعمال البحث والإنقاذ بعد الفجر لكنهم تعطلوا عدة مرات بسبب خطر تحرك التربة وتحذيرات من حدوث أضرار ثانوية بفعل الأمطار.

وقالت الوكالة إن تم إجلاء حوالي 387 شخصا من المنطقة المنكوبة حتى صباح الأحد.