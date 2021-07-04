شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 43 ألفاً و71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 43 ألفاً و71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 30 مليوناً و545 ألفاً و433 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 955 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 402 آلاف و5 حالة.