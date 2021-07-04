نشوب قتال عنيف بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة الشباب الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نشب قتال عنيف بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة الشباب الإرهابية، اليوم الأحد، في مناطق واقعة بولاية غلغدود وسط البلاد.



وبحسب وسائل إعلام صومالية، جاءت المواجهات المباشرة عقب شن الجيش هجوما على قريتين واقعتين جنوبي عاصمة ولاية غلمدغ مدينة طوسمريب صباح اليوم تتواجد فيهما عناصر الشباب.

وينفذ العملية قوات غورغور العسكرية الخاصة والفرقة 21 من الجيش التي تتمركز في ولاية غلمدغ.

وقال سكان محليون إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين استخدم خلالها الجانبان أنواع الأسلحة المختلفة الخفيفة والثقيلة.

ولا يعرف حتى الساعة 8:00 تغ الخسائر الناجمة عن المعارك المستمرة التي بدأت في الساعات الأولى من الأحد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة للقضاء على المليشيات وتحرير المنطقة.

وأعلنت ولاية غلمدغ مؤخرا بدء عمليات عسكرية ضد حركة الشباب التي تسيطر على مناطق عدة من الولاية لكسر شوكة الإرهابيين الذين ينفذون هجمات في المدن الرئيسية بالولاية.