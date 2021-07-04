الأمن السوداني يعلن القبض على خلية تخريبية مسلحة

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد أن قوات المباحث الفيدرالية في الخرطوم التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ضبطت خلية تخريبية مسلحة.

محمد يوسف

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