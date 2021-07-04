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الأمن السوداني يعلن القبض على خلية تخريبية مسلحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قوات الأمن السوداني ضبط خلية تخريبية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص.

 

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية  الصادرة صباح اليوم الأحد أن قوات المباحث الفيدرالية في الخرطوم التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ضبطت خلية تخريبية مسلحة.

 

وأضافت أن القوات الفيدرالية ألقت القبض على أربعة  متهمين بينهم معتمد سابق بالنظام السابق ضبط بحوزته أموال مزيفة وتم تحريز عربة نيسان تخص عناصر الخلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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