شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق في منطقة غابات بمدينة ناربون الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قامت السلطات الفرنسية بإقامة مخيم للسكان بإحدى المناطق القريبة من مدينة ناربون الساحلية الفرنسية بعد نشوب حريق في منطقة غابات هناك.



وقال رئيس البلدية ديدييه مولي السبت، في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية إن المنازل السكنية لم تتأثر حتى الآن بالحريق.

وبحسب السلطات، تم نشر عدة مئات من رجال الإطفاء وعدة طائرات مخصصة لعمليات إخماد الحرائق.