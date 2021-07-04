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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أذربيجان تسلم أرمينيا 15 أسيراً مقابل خرائط ألغام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة الخارجية في باكو عاصمة أذربيجان في بيان عبر البريد الإلكتروني إن البلاد سلمت 15 جندياً أرمينيا تم أسرهم بعد حرب العام الماضي بين البلدين مقابل خرائط ستساعد في إزالة الألغام الأرضية في المناطق التي كان الأرمن يفرضون سيطرتهم عليها.
وتم الاتفاق بوساطة روسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.
وتعد هذه عملية التبادل الثانية للسجناء الأرمن بخرائط الألغام الأرضية، وتم التبادل الأول في يونيو (حزيران) الماضي.