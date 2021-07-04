الرئيس المصري: نتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب الآخرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو صادرا عن الرئاسة المصرية، يرصد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب.



وتناول الرئيس السيسي مستجدات سد النهضة، مؤكدا أن "الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين".

وأكد الرئيس المصري أن "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية".

وأشار إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة "قادر 2021".

واختتم الرئيس المصري كلمته بالشكر للدول الصديقة والتي تبذل جهودا للوساطة في قضية سد النهضة، لما تمثله القضية من أهمية للشعب المصري.

وفي وقت سابق، السبت، افتتح الرئيس السيسي قاعدة "3 يوليو"، بحضور عدد من ضيوف مصر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية) أنه جرى رفع العلم المصري على الوحدات البحرية؛ إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية.

كما شهد الرئيس السيسي ومعه عدد من ضيوف مصر جانبا من المناورة العسكرية "قادر 2021" لحماية المشروعات التنموية في البحر بمشاركة وحدات قتالية متنوعة من الجيش المصري.