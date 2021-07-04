شكرا لقرائتكم طالبان تواصل تقدمها.. وتسيطر على ولاية غرب أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع اقتراب إتمام انسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من أفغانستان، تواصل حركة طالبان سيطرتها على مزيد من الولايات والمناطق في البلاد، بعد ارتفاع حدة القتال بينها وبين القوات الحكومية.

فقد أعلنت طالبان، اليوم الأحد، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث سيطرتها على مديرية فراه رود بولاية فراه غرب البلاد، معلنة أسرها الجنود، واستيلائها على أسلحة وذخيرة.

مادة اعلانية

كما نشرت فيديو يظهر جنودا أسرى ألقي القبض عليهم أثناء فرارهم من مديرية فراه رود.

خسائر طالبان

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل 143 مقاتلاً من طالبان، وأصيب 121 بجروح في المعارك التي دارت في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد عضو مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغاني لوكالة فرانس برس أنه "في الأيام الأخيرة، شدد الطيران الأفغاني ضرباته ضد أهداف لطالبان وتكبّد المتمردون خسائر".

لكن وسط تلك المعارك الطاحنة التي انطلقت في البلاد قبل أشهر، يعرب مراقبون عن خشيتهم من أن يواجه الجيش الأفغاني صعوبات جمة، في تصديه لطالبان في ظل غياب الإسناد الجوي الأميركي، مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

تصاعد الهجمات

يذكر أنه منذ بدء الانسحاب النهائي للقوات الأميركية في الأول من مايو، صعّدت الحركة هجماتها ضد القوات الأفغانية وسيطرت على عدة مناطق ريفيّة فيما يعمل الجيش على تحصين مواقعه في المدن الكبرى التي يحاصر المتمردون أغلبها.

عناصر من طالبان في قبضة القوات الأفغانية (أرشيفية- فرانس برس)

وأكدت الحركة أمس السبت أنها سيطرت على سبع مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان (شمال شرق).

لكن رغم كل تلك المعطيات على الأرض، فإن تصاعد القتال وضغوط طالبان لم يمنعا الولايات المتحدة من تسريع انسحابها من البلاد لوضع حد للحرب الأطول في تاريخها.