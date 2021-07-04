شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "حقوق الإنسان" بالنواب: تسهيلات الحكومة للمسافرين للخارج خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، أن تسهيلات وزارة الصحة بشأن التجهيزات الخاصة بـ 179 مركزا للتطعيمات الدولية فى المحافظات، تمهيدا لإدراج لقاح كورونا بهم ضمن اللقاحات المقررة للمسافرين للخارج، علي أن يصدر من خلالها شهادات مؤمنة ضد التزوير مكتوبا عليها بيانات التطعيم «QR Code»، خلال أيام، يمثل تيسيرا منها على المسافرين خارج مصر.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن راغبي السفر للخارج عبروا عن مواجهتهم العديد من الإشكاليات ذات الصلة بالحصول علي اللقاح والشهادة المعتمدة لذلك، ومن ثم مواجهة هذه الإشكاليات من خلال وزارة الصحة خطوة إيجابية، وتدعم عودة المصريين للخارج، وخاصة العمالة والتى يشترط لها الحصول علي لقاحات معينة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تجاوب وزارة الصحة، ينهي إشكاليات المغادرة للخارج والزحام بالمطارات وتعطيل مصالح المواطنين، وهو ما يصب في صالح المواطن والوطن فى النهاية، مشيرا إلي أن التعاطي الإيجابي من جانب الدولة المصرية مع أزمة كورونا، يثبت يوما عن الآخر، النجاح والتفوق الدائم وخاصة فيما يثار من مشكلات علي أرض الواقع تكون على صلة مباشرة للمواطن.