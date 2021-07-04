شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا هامة على طاولة لجان النواب اليوم.. أبرزها النظافة وتطوير مدارس النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، إجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا المختلفة، حيث خصصت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم لمناقشة خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.

في الوقت ذاته، تنظر لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، 3 طلبات إحاطة، فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلاً، فضلاً عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يشهد الإجتماع نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الأهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك، وانتشار ظاهرة إقامة أنشطة صناعية وتجارية أسفل العمارات بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك في ضوء متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن.

يأتي إلي جانب استمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد فرغلي، بشأن رأى إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية بعدم أحقية محافظة بورسعيد في تحصيل مقابل التحسين الذي قدرته اللجنة المشكلة من المحافظة بمبلغ 463 مليون جنيه على إحدى الشركات السياحية مقابل منحها مميزات تتعلق بالآرتفاعات، وإصدار حي غرب قراراً بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد، فضلاً عن مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم تحصيل المحافظة لهذا المبلغ.

