ارتفاع الطماطم وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم والكوسة بين 30 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الخيار جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد عند نفس أسعار أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 10 جنيهات و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.