أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، واتعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.