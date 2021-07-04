تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي وسعر شراء الدينار البحريني خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع سعر بيع الدينار الأردني، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي، فيما استقر سعر 3 عملات عربية أخرى مقابل الجنيه.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الدينار الكويتي 4 قروش إلى 49.10 جنيه، و52.15 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدينار البحريني قرشين إلى 40.33 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 41.67 جنيه.

وبقي سعر شراء الدينار الأردني ثابتا عند 21.71 جنيه، بينما ارتفع سعر بيع قرشا واحدا إلى 22.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.