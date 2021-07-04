صور.. لافتات شكر للرئيس السيسي في محيط ملعب النادي المصري ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، لافتات شكر، اليوم الأحد، إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وذلك بمحيط ملعب النادي المصري، بمناسبة وضع حجر أساس إنشاء استاد النادي المصري.

كما وضعوا لافتات شكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لجهودهم في تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الملف.

يضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر أساس إنشاء استاد النادي المصري، في نفس موقعه الحالي بشارع 23 يوليو في نطاق حي المناخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وبحضور مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد، وعدد من قدامى اللاعبين والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.