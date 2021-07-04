الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن طيران الإمارات تعليق رحلاته الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية حتى اشعار آخر.

وكشفت وكالة “البيان” الإماراتية عن هذه الأنباء مفيدين بأنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية.

وأشار طيران الإمارات إلى أن هذا القرار سيسري اعتبارًا من اليوم الأحد 4 يوليو 2021 في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأضافت أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021 للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية.

يُذكر أن الطيران السعودي قد أعلن أمس تعليق رحلاته الجوية إلى الإمارات إثيوبيا وفيتنام بسبب مخاوف تتعلق بفايروس كورونا .