حماس: المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لم تتوقف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف قيادي في حركة حماس عن رسالة أبلغتها حركته للوسطاء في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.

وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إن “المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لم تتوقف ولم تتعثر على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لتفريغ الانتصار الفلسطيني من مضمونه”.

وأضاف في حوار مع موقع “عربي 21”: “نحن بعد وقف اطلاق النار ودخول الوسطاء على الخط كان لا بد من متطلبات حتى ينجح وقف إطلاق النار، تتمحور في أمرين: الأول سلوك الاحتلال في المسجد الأقصى، والثاني سلوك الاحتلال في حي الشيخ جراح وضواحي القدس “.

وتابع: “أبلغنا الوسطاء بأن هاتين القضيتين هما عنصرا تفجير وأنهما يمكن أن يعيدا المشهد مجدداً إلى حالة التوتر. ونأمل من كل من توسطوا في أن يُلزموا الاحتلال بالعودة عن اعتداءاته هذه”.

وأشار الحية إلى أنَّ “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القدس قد يعيد التوتر العسكري مجدداً مع الاحتلال”، لكنه استدرك بالقول: “نحن لسنا هواة حروب ولكننا هواة حرية، كما أننا نقاوم الاحتلال لأنه احتلال.. نحن ندافع عن أنفسنا”.

وداخليًا، اعترف الحية في حواره بوجود خلافات على المستوى الداخلي في حماس، مضيفا: “نحن حركة كبيرة وقوية وتحترم نفسها وفيها تنوع ثقافي وفكري، لكننا مجمعون على الخط العام، وبيننا أخوة وود، ونؤمن بصندوق الانتخابات”.