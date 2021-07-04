مقتل 85 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بالفلبين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

لقي 85 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم في الفلبين، حسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ونقلت الوكالة عن قائد القوات المسلحة الفلبينية تأكيد تحطم الطائرة العسكرية عندما حاولت الهبوط على مدرج المطار .

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية سيريليتو سوبيخانا أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوبي البلاد.

وأوضح سوبيخانا أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في مدرج مطار جزيرة جولو في المقاطعة.

وقال في تصريحات للصحفيين إن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل.

وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصا أنهوا للتو تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

ويتمتع الجيش بوجود واسع في جنوب الفلبين حيث تنشط مجموعات مسلحة، بما فيها جماعة أبو سياف التي تقوم بعمليات خطف مقابل فديات.