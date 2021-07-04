اعتقال الجيش الإسرائيلي لـ”حمار” بالقدس يثير السخرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أثارت عملية اعتقال الجيش الإسرائيلي لحمار في مدينة القدس، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء فلسطينيون صورا لجنود إسرائيليين وهم يقتادون حمارا في قرية جبل المكبر في مدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.

ولاقت الصور المتداولة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية.

وقال البعض إن “ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها دليل على حجم تفاهته”، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد.

وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.