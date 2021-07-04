أذربيجان تسلم أرمينيا 15 أسيراً مقابل خرائط ألغام

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

قالت وزارة الخارجية في باكو عاصمة أذربيجان في بيان عبر البريد الإلكتروني إن البلاد سلمت 15 جندياً أرمينيا تم أسرهم بعد حرب العام الماضي بين البلدين مقابل خرائط ستساعد في إزالة الألغام الأرضية في المناطق التي كان الأرمن يفرضون سيطرتهم عليها.

